Elektripööre veab kõigi autode hinnarallit edasi, odavamaks ei lähe midagi

Eestis leiduvad elektriautod. Foto pärineb ABB korraldatud e-mobiilsuse teemapäevalt. Foto: Liis Treimann

Uute autode kallinemise tingivad üha vähem toorme kallinemine ja tarneraskused ning aina enam rohepööre, selgitas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht Arno Sillat.

Sillat märkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Euroopa Liit seab autotootjatele järjest karmimalt ette, kui suur võib olla kogutoodangu peale keskmine saastenäitaja, mis tähendab seda, et üha rohkem tuleb müüa elektriautosid ning vähem saab müüa sisepõlemismootoriga autosid. Häda on aga selles, et senise tehnoloogia juures särtsuauto soodsamaks ei muutu.

