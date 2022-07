Eesti ainus väärispuu vajab hoolt ja kannatlikkust

Saatekülaline Ivar Sibul ja saate kangelane maarjakask. Foto: Toomas Kelt

Saates "Mets ja majandus" räägime seekord meie ainsast väärispuitu andvast metsapuust – maarjakasest.

Maarjakaske kui iseseivat puuliiki tegelikult ei eksisteeri, rääkis Maaülikooli metsateadlane ja Eesti Maarjakase Seltsi eestvedaja Ivar Sibul. Maarjakask (ametliku nimetusega karjala kask) on tegelikult meil laialt levinud arukase pärilik teisend. Maarjakasest teeb väärispuidu tema mustriline ja salmiline puidu tekstuur, mida hinnatakse nii mööblitööstuses aga veelgi rohkem autotööstuses. Seal kasutatakse maarjakaske kallimate masinate salongiviimistluses.

Kuigi maarjakaske leidub meil ka looduslikult, on enamik maarjakase kaasikuid inimese rajatud. Looduslikult maarjakase iseloomulikud tunnused kuigi hästi ei levi ja enamasti on tulemuseks tavaline arukask. Mis aga teeb maarjakase puidu nõnda väärtuslikuks, mis tekitab tema puitu surnud rakkudest moodustuva mustri, on siiani teadlastele saladuseks ja Ivar Sibula sõnul lausa Nobeli preemiat vääriv küsimus.

Saates räägime maarjakase olemusest, anname nõu kasvatamise osas ja muidugi räägime puidu hinnast. Saadet juhib metsamajandusuudised.ee toimetaja Toomas Kelt.

Kuula saadet siit: