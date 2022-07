Artikkel

Saladus paljastatud – aiaomanik võib eneselegi teadmata olla keskkonnale kahjulik

Maria Palusalu Foto: Äripäev

Kas olete kunagi aiaomanikuna mõelnud, et teie tegevus keskkonnale on pigem kahjulik, kui kasulik? Palusalu Aiad omanik ja aiakujundaja Maria Palusalu käis värskes Äripäeva raadio saatesarjas "Jätkusuutlik ja roheline" jagamas detailseid soovitusi, kuidas säilitada jätkusuutlikkust aiaomanikuna.

Selgus, et aiapidajatel ja jätkusuutlikkusel on üllatuslikult suur seos, kus aastaringne korrektne majandamine annab lilledele, taimedele ja puudele elukestuse, kus õiged tööriistad annavad motivatsiooni hoida koduaeda kontrolli all ning kus unistuste aed on kõigest ühe kliki kaugusel. Saadet juhib Mark Kitajev.

