Artikkel

Merko Ehituse juht ei näe kortereid odavnemas

Merko Ehituse juht Andres Trink. Foto: Andras Kralla

Elamuehituses on keeruline näha hindu langemas, sest ehituse odavnemiseks ei ole toetavaid argumente, ütles Merko Ehituse juht Andres Trink.

Trink rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et küsimus on pigem selles, kui kiiresti tuleb inflatsioonile järgi palgakasv. "Et ostujõud liiguks samasse tasakaalupunkti, kus see varem oli," märkis Trink.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev