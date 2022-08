Näitleja Tarvo Krall: suuri kultuurisündmusi jõuab praegu nautida vaid rikas inimene

Foto: Raul Mee

Eestlaste teatritarbimise harjumused on koroona kapitaalselt rikkunud, ütleb 1Teater asutaja, näitleja ja produtsent Tarvo Krall. Inimesed ostavad pileteid üks päev ette ja see ei ole enam reede või laupäev, nagu klassikaliselt teatriskäimise päevadeks pidada võib.

Krall rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et samuti on märgatavalt tõusnud teatripiletite hinnad. "Kui eelmisel aastal sai osta 50 euro eest kaks piletit suveetendustele, siis nüüd heal juhul ühe. Teinekord on ka 90euroseid pileteid," tõi Krall näite. Selliste suurte etenduste kõrval võibki teatrikülastajal jääda vähem raha üle väiksemate (projekti)teatrite kaugeltki mitte kehvemate kultuurielamuste jaoks.

