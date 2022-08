Investor soovitab teha pöördeid: Rootsi jäädes oleksime võib-olla kibestunud väliseestlased

Investor ja riskikapitalist Marek Kiisa. Foto: Raul Mee

Investor ja riskikapitalist Marek Kiisa on teinud elus mitu kannapööret ning soovitab seda teistelegi, selgus saatest „Lavajutud“.

„Kui tunned, et sein on ees, siis julge teha see pivot,“ ütles ta tänavu toimunud investeerimisfestivali laval. Näiteks kutsus Raivo Vare teda sajandivahetusel Eestisse teede- ja siseministeeriumisse, et aidata Eestit viia Euroopa Liitu, ning Kiisa otsustas kogu perega asjad pakkida ja Eestisse tagasi kolida.

