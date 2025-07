Raadiohommikus: ülevaade turgudest ja majandusest

Kell 9.05 on stuudios SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur. Juttu tuleb loomulikult tulemuste hooajast – mis on seni üllatanud, mida oodata. Ning algavasse nädalasse jääb suure tõenäosusega USA tollide väljakuulutamine ELi riikide kaupadele, seega ei pääse me ka sellest teemast.

Raadiohommikut veavad ajakirjanikud Ellen Jõgi ja Meelis Mandel.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Kuum tool”. Otsesaates istub Äripäeva raadio kuumale toolile ökonomisti taustaga poliitik, mitut ministriametit pidanud riigikogu liige Maris Lauri. Räägime Reformierakonnast ja peaministripartei kehvast seisust parteide pingereas. Küsime erakonna Tallinna piirkonna juhatuse liikmelt, kuidas minnakse edasi pealinnas pärast võimuliidust lahkumist? Muidugi tuleb juttu ka Eesti majandusest, ettevõtluskeskkonnast, maksudest, riigieelarvest.

Saatejuht on Neeme Korv.

12.00–13.00 “Sisuturundussaade: PWC juhtimistase”. Ettevõtlusmaastikul on üha enam näha keerukaid grupistruktuure, mille loomise põhjuseid ja mõjusid tasub mõista süvitsi. PwC Legali vandeadvokaat Karen Root selgitab, milliseid juriidilisi riske tuleks vältida, kui ettevõte plaanib ühinemist või jagunemist. PwC maksuosakonna juht Martin Lehtis avab grupistruktuuride maksundusliku poole, tuues välja tingimused, mille korral on võimalik maksude optimeerimine.

Saade pakub praktilisi soovitusi ettevõtjale, kes kaaluvad oma äritegevuse ümberstruktureerimist või valdusettevõtte asutamist. Saates osalevad PwC Legali vandeadvokaat Karen Root ja PwC maksuosakonna juht Martin Lehtis.

Saatejuht on Juuli Nemvalts.