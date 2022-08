Välisministeerium: Hiina on hakanud kordama Venemaa jutupunkte

Hiina välisministeeriumi ametnike sõnul ei tohiks Taiwan iseseisvat välispoliitikat ajada. Foto: AP/Scanpix

Välisministeeriumi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna büroo direktor Mati Murd ütles, et kahjuks on märgata, et Hiina diplomaadid kordavad kolmandates riikides Venemaa jutupunkte.

Lisaks Hiina ja Venemaa suhetele tuleb intervjuus jutuks Hiina ja Euroopa Liidu suhted ning Murd selgitab, miks Eesti ei osale edaspidi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ning Hiina koostööformaadis.

