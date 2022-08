Pereettevõtjast reklaamiagentuur purustab USA filmidest pärit stereotüübi

Fotol Kert Aavik ja Heily Aavik, erakogu. Foto: erakogu

USA filmidest on tekkinud stereotüüp, kus perepoeg on tavaliselt see, kes ei viitsi tööd teha ja keegi teine peab selle tema eest ära tegema, kuid hüvesid saab sellegipoolest perepoeg. „Tegelikkuses tuleb aga pereettevõttes töötades palju rohkem pingutada, tõestamaks, et oma tööd tehakse tõesti hästi,“ tõdeb pereettevõttes La Ecwador meediajuhina töötav Kert Aavik.

Pereettevõttest dividendide välja jagamise kohta tõdeb perekond, et taolisi otsuseid võetakse vastu osanike koosolekul ja kuna on olnud keerulisemad aastad, on mõistlik ettevõtte kasum ettevõtte kasvu investeerida. Hea palk on see, mis peab tagama võimaluse osanikel soovi korral näiteks kinnisvara osta, mitte dividendid, tõdeb 25 aastat tagasi rajatud turundus- ja reklaamiagentuuri La Ecwador tegevjuht Heily Aavik.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev