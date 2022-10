Metseen Rain Tamm: meil on madalad maksud, toetage enda meelisvaldkonda

Saate "Kultuur veab majandust" saatekülalised Rain Tamm ja Helen Sildna arutasid, miks on kultuur majanduse mootor. Foto: Äripäev

Eestis on maksukoormus mõistlikult madal ja see on hea – mitte sellepärast, et jõle lahe on, et jääb natukene rohkem raha üle, vaid et sisuliselt on antud vabad käed, mida veel saaks erinevates valdkondades ära teha, rääkis saates investeerimispankur, kultuurivedaja ja -toetaja Rain Tamm.

“Mulle meeldib vaba ühiskond palju rohkem ja see, et inimesed ise otsustavad. Mitte, et riik peaks raha juurde panema kodanikelt vägivaldselt maksudena raha ära võttes ja ise seda laiali jagades. Aga selle eeldus on, et meie otsustusvabadus jääb, et me vabatahtlikult anname ise hoogu juurde,” näeb Tamm madalat maksukoormust kultuuri ja majanduse arengu juures positiivsena.

Saates tuleb juttu kultuurist kui võimalusest teha Eesti nähtavaks, muuta elukeskkonda paremaks ja lahendada ühiskonna keerukaid teemasid, nagu rohepööre või lõimumine.

Saatest saavad vastuse küsimused, kuidas on muutunud kultuurisponsorlus, miks oleks toetus laiapõhjalisem, kui juhtivatel kohtadel oleks rohkem naisi, ja milline on olnud Tallinn Music Weeki ja Station Narva sotsiaalmajanduslik mõju.

Saates on külas investeerimispankur, investor ja kultuurivedaja ja -toetaja Rain Tamm ja festivalide Tallinn Music Week ja Station Narva peakorraldaja ja Music Estonia nõukogu liige Helen Sildna.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.