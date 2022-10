Aurusaun – energiaröövel või säästlik alternatiiv tavasaunale?

Inimeste arusaam aurusauna olemusest on tihtipeale puudulik, märgiti saates "Eramaja ehitus". Foto: Harvia Estonia

Millistel tingimustel saab aurusauna hoonesse projekteerida, milliseid ettevaatusabinõusid tasub järgida ning milline on sauna kasutamisega kaasnev energiakulu, selgub saatest "Eramaja ehitus", mis keskendub aurusauna projekteerimisele ja ehitamisele.

Kõige olulisem on aurusauna koheselt õigesti planeerida, et vältida hilisemaid ümbertegemisi, ütlesid saates spa- ja saunalahenduste pakkuja Spauna tegevjuht Janno Kaur ja aurusauna moodulite tootmisettevõtte Harvia Estonia juhataja Taavi Kaldoja.

“Aurusauna juures on oluline rääkida turvalisusest, funktsionaalsusest ja säästlikkusest, mis on võimalik õigete materjalide kasutamisel. Tuleb vältida aurusaunu, mis paberil on näiliselt ilusad, kuid tegelikult ei toimi,” selgitas saates Spauna tegevjuht Janno Kaur.

Millega aurusauna planeerides tasub arvestada, millised on sauna omadused ja kuidas süsteem töötab, saab lähemalt kuulata saatest. Saadet juhib Mark Kitajev.