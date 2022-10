Esimesed hoiatavad märgid panga klientide käitumises paistavad

Eesti suurima panga Swedbanki juht Olavi Lepp. Foto: LIIS TREIMANN

Eesti suurima panga Swedbanki juht Olavi Lepp rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et rahavood on mitmes sektoris pinge all ning kulude pool on ettevõtetes kiiresti üles minemas.

„Me kõik teame, mis on juhtunud tooraine- ja energiahindadega, palgasurve on lisandud ja intressimäärade tõus on alles lisandumas,“ ütles ta. Sissetuleva rahavoo osas on mõned ettevõtted tema sõnul keerulises olukorras, kuna kogu hinda pole õnnestunud edasi kanda. Kohati on tema sõnul tekkinud ettevõtetel ka ootamatud kulud.

