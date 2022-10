Kriisiaeg nõuab konservatiivsust rahaasjades

Martin Kalle ja Andri Haran. Foto: Raul Mee

Saade "Mets ja majandus" vaatab seekord tagasi tänavuaastasele Äripäeva konverentsile Puidutööstuse Äriplaan 2023. Praegusele ajale kohaselt oli konverentsi üheks põhiteemaks kriisiga kohanemine ja võimalused kriisiga hakkamasaamiseks. Saates toome kuulajateni osa kahest konverentsil kõlanud ettekandest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran avas oma ettekandes riigi ootusi puidusektorile. Lühidalt kokku võttes võib öelda, et peamised ootused on lisandväärtuse kasv, arendustegevusse panustamine ning kestlik majandusmudel. Väga oluliseks peetakse innovatsiooni, tootearendust, rohepööret ja tootmise digitaliseerimist.

Haran lisas, et tootlikkus ühe töötaja kohta on Eestis praegu umbes kolm korda väiksem kui Soomes ja Rootsis. Nüüd tulebki küsida, kas riik ja ettevõtjad on teinud ikka kõik selleks, et tööstuste efektiivsus kasvaks.

Saate teises osas jagab maailma ühe suurima termopuidu tootja Thermory juhatuse liige ja finantsjuht Martin Kalle ettevõtte kogemusi kriiside ületamiseks. Muuhulgas küsib Kalle, kas COVID-kriis oligi üldse kriis? Tema hinnangul oli tegu pakkumise kriisiga, mis viis müügi lakke ja tegelikult oli vähemalt puidutööstustele väga hea aeg. Nüüd aga on ees ootamas nõudluse kriis ja midagi head see ei tõota.

Kalle jagab ka kogemusi kriisi ületamiseks ja tõdeb, et väga oluline on finantskonservatiivsus ja õigesti juhitud käibekapital, sest raskel ajal hakkab raha aeglasemalt liikuma. Mida aga veel tähele panna, seda kuuleb saatest.

Saadet juhib Toomas Kelt.

