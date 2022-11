Müügistrateegia oleks põllumeeste kaotuse ära hoidnud

Põllumeeste ühistu KEVILI saakide müügijuht Janno Toomet (paremal) ja Scandagra ostujuht Urbo Vilibert on seda meelt, et müügistrateegiast kinni pidamine aitab hoiduda emotsioonidest mõjutatud müügiotsuste eest. Foto: Juuli Nemvalts

Viljamüügi strateegia tuleb eelnevalt paika panna ning kõige kahjulikum on müüa vilja sundseisus, kui tuleb maksta kiire arve, aga raha pole piisavalt.

Kuigi viljabörsi hinnad on kättesaadavad kõigile, ei jälgi paljud põllumehed hindasid igapäevaselt ja ka eelnevat müügistrateegiat ei ole.

Vilja kokkuostjad on seda meelt, et vaistu või kõhutunde pealt tegutsemine võib valusalt kätte maksta. Seda ilmestas kujukalt selle suve juhtum, kus oodati langevate viljahindade tõusu nii kangekaelselt, et oodatud 50 euro hinnavõidu asemel kaotati hoopis mitusada eurot tonni pealt.

Saates räägitakse vilja müügist ja ostmisest ning arutletakse selle üle, kas põllumees oskab oma vilja eest parimat hinda saada. Saates on külas põllumeeste ühistu KEVILI saakide müügijuht Janno Toomet ja Scandagra ostujuht Urbo Vilibert. Saadet juhib Juuli Nemvalts.