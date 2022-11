Telia esindaja: idufirmad ei võta töötajaid ära, sest kõik ei taha seal töötada

Idufirmadesse kipuvad pigem nooremad inimesed, leiab Telia Eesti esindaja. Foto: Raul Mee

Idufirmasse kipuvad pigem noorema põlvkonna esindajad, kes tahavad rohkem hektilist töökultuuri, märkis Telia Eesti Microsofti ja töökoha kliendilahenduste osakonna juht Reimo Lepp.

Paljud ettevõtted on hädas, et idufirmad napsavad head töötajad endale. Reimo Lepp rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis kõlanud intervjuus, et idufirmasse mineku tingib kokkuvõttes siiski töökultuur. Seetõttu on seal vähem vanema põlvkonna esindajaid, kes on harjunud töötama suuremas ja küpsemas ettevõttes ning on kindlate tööprotsesside ootustega.

