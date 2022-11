Läänemaa gasell: maale leiab töötajaid väga edukalt

Fotol Perfect Cosmetics OÜ asutaja ja tegevjuht Helen Hirv. Foto: Erakogu

Kaks aastat tagasi kolis nahahooldustooteid tootva ja turustava Perfect Cosmetics OÜ asutaja Helen Hirv perekondlikel põhjustel kogu tootmise Tartust Läänemaale Lääne-Nigula valda vanasse lauta, mida moodsale tootmishoonele sobivaks kohandama hakati.

„Investeeringuid hoonesse oleks me pidanud tegema ka linnas, see oleks olnud oluliselt kallim. Kosmeetika tootmise jaoks on vaja täpselt samasuguste tingimustega ruumi nagu toidu tootmiseks. Kui me Tartus sobivaid ruume otsisime, saime aru, et me saaks ainult neli seina ja kõik ülejäänu tuleb ise ehitada,“ ütles Hirv. Seetõttu õigustas maale tootmise ülesseadmine ennast firma omanikule ära.

