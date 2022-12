Uus seadus taltsutab sugulaste võimu saneerimiskava läbisurumisel

Saates "Triniti eetris" räägiti võlgniku lähikondsete hääleõiguse muutumisest ettevõtte saneerimiskava vastuvõtmisel. Foto: Panthermedia/Scanpix

Suvel jõustunud saneerimisseaduse järgi tuleb võlausaldajad jaotada rühmadesse ning üks rühm peab koosnema ka neist, kes on pankrotiseaduse mõistes võlgniku lähikondsed, rääkis pankrotihaldur Urmas Võimre saates „Triniti eetris“.

Varem kehtinud seaduse järgi tekitas probleeme, kui lähikondsed hääletasid koos teiste võlausaldajatega, toetades reeglina saneerimiskava vastuvõtmist. Uue seaduse järgi võivad lähikondsed omas rühmas ka kõik kava vastuvõtmise poolt olla, kuid kui teistes võlausaldajate rühmades 2/3 poolehoidu ei leidu, siis kava vastu võtta ei saa, selgitas Võimre.

Vandeadvokaat Ain Kalme rõhutas, et saneerimiskava koostamisel tuleb nõustajal ja ettevõtjal hoolega tähelepanu pöörata lähikondsete rühma moodustamise detailidele. Probleemiks võib osutuda see, et lähikondse isiku definitsioon on veidi ebaselge, mistõttu ei pruugi ettevõtja ja võlausaldaja nägemus ühtida selles osas, keda protsessi kaasatakse.

Räägime saates ettevõtete saneerimisest ja sellest, millist mõju avaldab suvel jõustunud uus saneerimisseadus. Oma hinnanguid ja tõlgendusi seadusemuudatusele ning selle mõjule jagavad Audit & Consulti pankrotihaldur Urmas Võimre ja Triniti vandeadvokaat Ain Kalme.

Juttu tuleb võlausaldajate rühmadesse jagamisest ning milline on raskustes ettevõtja sugulaste roll saneerimisel. Veel räägitakse saates saneerimiskava muutmisest ja vaidlustamisest. Külalised jagavad nõu ka ettevõtjatele, keda ähvardab saneerimine.

Saadet juhib Gregor Alaküla.