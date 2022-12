Aasta koolitajad annavad õppetunni!

Heli Raidve, Remo Ojaste, Helge Alt ja Anna Tarnašinskaja. Foto: Andres Laanem

Järjekordses saates „Õppetund“ on stuudio külalistest pungil, sest külla on kutsutud hulk koolitajaid. Ja mitte lihtsalt koolitajaid, vaid aasta koolitaja tiitliga pärjatud inimesi.

Nii on saates oma koolitajakogemust jagamas Äripäeva ja Personaliuudiste aasta koolitajad: tööõiguse spetsialist Heli Raidve ja Combat Ready esindaja Remo Ojaste. Nendele anti väärikas tiitel üle novembri algul toimunud koolituskonverentsil. Samuti on stuudios sisekoolitajate liidu aasta sisekoolitaja Anna Tarnašinskaja Wise’ist, kes on saate salvestamise ajaks jõudnud uhket nimetust kanda täpselt nädala jagu, ja ka Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras täiskasvanuhariduse aasta koolitaja Helge Alt Puhastuseksperdist, kellel on olnud vast kõige rohkem aega oma uue rolliga harjuda.

Juttu tuleb sellest, mida koolitajad oma töö juures kõige tähtsamaks peavad ja kuidas koolitust ette valmistavad, arutletakse, missugune on hea koolitaja ja milline on hea koolitus. Osalejad jagavad humoorikaid lugusid, mis nendega on juhtunud, ja annavad nõu nii kolleegidele kui koolituste tellijaile.

Saadet juhib Helen Roots.

Kuula saadet siit: