Biomeditsiinigasell: 10% kasvada ei ole meie jaoks piisavalt ambitsioonikas

Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse viljatusraviekspert Andres Salumets. Foto: Margus Ansu / Tartu Postimees / Scanpix

„Kasvuplaan võiks olla ikkagi suurem,“ on Eesti juhtiv viljatusravi arst Andres Salumets oma ettevõtte Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse järgmise majandusaasta suhtes enesekindel. „Talente otsime 24/7, iga inimese puhul mõõdame me tema lisandväärtust,“ kirjeldab Salumets värbamisplaane ning lisab, et töötajate palgad järgmisel aastal tõusevad.

Andres Salumetsa ettevõtte neljakümnest töötajast umbes 60 protsenti on teadlased, bioanalüütikud ja laborispetsialistid ning töötajaid otsitakse aina juurde. „Töötajaid otsime rahvusvaheliselt, me ei saa loota ainuüksi Eesti tööturule. Konkurents teadlastele on kõrge, biomeditsiinitöötajate palgad on Euroopas suhteliselt samal palgatasemel,“ tunnistab ettevõtja. Eesti ülikoolid on Salumetsa sõnul väga edukad Euroopa grantide saamisel ja see on innustanud Eesti akadeemilise sektori palga tõusu.

