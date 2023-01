Muutunud standard sunnib ettevõtteid veelgi enam rõhku panema infoturvalisusele

Ettevõtte Saarte Liinid IT-juht Ahti Paju, Oixio küberturbe ja -võrgu projektijuht Berta Kullerkupp ja ettevõtte turbeaudiitor Livio Nimmer. Foto: Äripäev

Sellest aastast on riigiasutustel kolm aastat aega viia enda infoturbe seis vastavusse aasta alguses kehtima hakanud infoturbestandardi E-ITSiga, rääkis Äripäeva raadio sisuturundussaates IT-firma Oixio turbeaudiitor Livio Nimmer.

“E-ITS on avaliku sektori asutustele kohustuslik ja selle eest pääsu pole, teemaga tuleb tegeleda,” selgitas Nimmer. Oixio küberturbe ja -võrgu projektijuht Berta Kullerkupp lisas, et standardi missiooniks on lisaks riigiasutustele edendada ka erafirmade infoturbe taset, kuigi neile see kohustuslik pole.

Eesti väikesadamaid haldav firma Saarte Liinid jõudis just sel põhjusel Oixioni – et saada ülevaade enda küberturbe tasemest ning kindlustada, et kõik vastab nõutule. “Kuigi me hoolitsesime ka varem teiste tööülesannete kõrvalt, et küberturvalisusega oleks korras, siis tahtsime saada enesekindlust, et seis on rahuldav,” rääkis Saarte Liinide IT-juht Ahti Paju, kes leiab, et alustada tuleks just küberturbeauditist.

Saates teeme selgeks, miks tasub küberturbe olukorral ettevõttes silm peal hoida, millisel juhul teha seda ise, millal osta teenust sisse ja mida kujutab endast küberturbeaudit. Saadet juhib Mai Kroonmäe.