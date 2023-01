Investor Taavi Pertman: vahel lähen ahneks, üldiselt see ei lõpe hästi

Investor Taavi Pertman. Foto: Andras Kralla

Kuigi investor Taavi Pertman on endale sättinud selge eesmärgi olla pikaajaline investor ega vaeva end igapäevaselt aktsiaturgude jälgimisega või portfelli haldamisega, tunnistas ta ka võitlust investoritele tuttavate emotsioonide ahnuse ja hirmuga.

"Ahnusehetki on tulnud küll, aga minu jaoks on kõige olulisem ikkagi meenutada, mis on strateegia," ütles Pertman Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis. "Vahepeal kipub ununema ja siis teen spekulatiivseid tehinguid. See üldiselt liiga hästi ei lõpe."

