Mööblitootjate TOPi viies: ideid, kuidas jäätmeid ümber töödelda, võiks rohkem olla

Jäätmekäitlusideid peaks olema rohkem, kuid väikesed mahud teevad katsetamise kalliks, ütlevad Alpek OÜ tegevjuht Veiko Peldes (vasakul) ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar. Foto: Sigrid Kõiv

"Äripäeva TOPi" saate teema on seekord mööblitootjate TOP ning stuudios on viiendaks tulnud mööbli- ja madratsitööstusele poroloondetaile valmistava ettevõtte Alpek OÜ tegevjuht Veiko Peldes ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar.

Veiko Peldes ütleb, et jäätmete maht on osalt seotud ka kliendiportfelliga: kui lõigata väikeseid detaile diivanitööstusele, siis tekib jäätmeid suhteliselt rohkem; kui lõigata suuri lehti madratsitööstusele, siis vähem. Tavapärane praktika on, et jäätmed pressitakse ja müüakse ning ettevõttele ei jää sellest midagi. Ent suures pildis võiks tekkida veel mõni idee, mida poroloonjäätmetega teha.

„Me oleme valmis tegema koostööd ettevõtetega, kellel on mõni selline idee,“ kinnitab Peldes. Praegu on tema arvates ideid vähe.

Indrek Alliksaare hinnangul seisneb Eesti peamine murekoht selles, et mahud on liiga väikesed. Väikese mahu ümbertöötlemine, mõtlemine, mida sellest teha, läheb arendustegevusena nii kulukaks, et kaotab oma mõtte. „Ilmselt peamegi jäätmeid kusagile mujale vedama ja keegi teine saab ümbertöötlemise raha endale,“ arvab Alliksaar. Aga muidugi oleks hea, kui ise lahenduse välja mõtleksime.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.