Äripäeva Juhtimiskool: tulemuslikku meeskonda kannustab usk, et me saame koos hakkama!

Ester Eomois Foto: Liis Eiser

Tulemuslikkuse saavutamine on nagu maratoni jooksmine – see nõuab fookust, motiveerivat ja selget eesmärki, head koostööd ning muidugi pingutust, rääkis Äripäeva Juhtimiskooli uues saates EBSi lektor, juhtimisekspert ja Äripäeva Akadeemia koolitaja Ester Eomois. Õnneks on see kõik arendatav ja püsivalt kõrge tulemuslikkusega väga head koostööd tegev meeskond pole vaid helesinine unistus.

"Finišisse jõudmiseks on vaja hoida ühtlast tempot ja tasakaalu pingutuse ning puhkuse vahel. Maratoni sprinteri kiirusel väga pikalt ei jookse, see mõjub halvasti nii tulemuslikkusele kui viib ka kõige võimekamad meeskonnad läbipõlemiseni. Järjepidevalt väga heade tulemuste toomiseks on tasakaalu leidmine ja hoidmine juhi ülesanne. Üks võimalus on lähtuda töö korraldamisel McKinsey põhimõttest: 70% ajast keskenduge olemasolevale projektile ja tulemusele, 20% ajast tegelege äriarendusega ja 10% puhake või tegelege millegi muuga,“ soovitas Eomois.

Saatest saab teada, millised tunnused iseloomustavad tulemuslikke meeskondi, kuidas tiim ühiselt pingutama saada ja mil moel sageli individualistlikke talente motiveerida.

Saadet juhib Äripäeva koolituste juht Kadri Kiigema.

Saates kõlanud Ester Eomoisa lugemissoovitus on Erin Meyer, "The Culture Code".

Osale koolitusel:

Koolitab: Ester Eomois