Euroopa toodab nädalaga sama palju mürske, kui Ukraina päevaga tulistab

Ukraina vajab sõja võitmiseks rohkelt mürske. Foto: AFP/Scanpix

Euroopa Liit julgustab käendustega relvatehaseid mürskude tootmist suurendama, kuna moonavarud, millega riigid Ukrainat toetavad, aina vähenevad, rääkis Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik.

“Eelkõige on juttu 155 mm mürskudest. Nende suur probleem on see, et Euroopa ei suuda neid piisavalt kiiresti juurde toota,” selgitas Lepik. "Kui räägime puhtalt tootmisvõimsusest, siis rusikareegel on olnud, et Euroopa toodab nädalaga umbes nii palju, kui Ukraina päevaga tulistab. Ehk see lõhe iga päevaga suureneb."