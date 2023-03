Ööklubi garderoobist mitmemiljonilise käibega teenusepakkujaks

Event Center pakub rendiks ja müügiks nii heli-, valgus-, videotehnikat kui ka lavasid, telke, mööblit ja dekoratsioone. Foto: CASPAR LOOTSMANN

Kuidas kasvas Venus Clubi garderoobi laona kasutanud väikefirmast tehnikarendi- ja produktsioonifirma, mis prognoosib sel aastal käibeks veidi alla 3 miljoni euro, kuuleb värskest Äripäeva raadio sisuturundussaatest.

Kui aastakümneid tagasi kannustasid ettevõtet Event Center looma just suvepäevad, siis praeguseks on tööpõld tunduvalt laiem. Tehnilist tuge vajavad ettevõtete üritused, konverentsid, spordisündmused, ka erasündmused ja muud avalikud üritused.

Saatest selgub, mis on aastate jooksul üritusturundusmaastikul muutunud, millised on olnud Event Centeri katsumused ja mida kliendid täna soovivad. Lisaks räägivad ettevõtte juhatuse liikmed, tegevjuht Margus Lever ja rendiosakonna juhataja Peep Kala, milline on Eestis olukord sündmuste tehnilise järelevalvega ja mida oleks meil teistelt riikidelt õppida.

Saadet juhib Tõnu Einasto.