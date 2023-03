Kuidas teha majandusaasta aruande esitamine endale lihtsamaks

Üheks peamiseks mureks seoses majandusaasta aruannetega on see, et ettevõtjad lihtsalt ei tegele nendega või tehakse seda liiga hilja, ütles Triniti advokaadibüroo juhivpartner Ergo Blumfeldt saates "Triniti eetris".

Sõltumata sellest, kas aruanne vajab ka auditeerimist või mitte, soovitas Blumfeldt ettevõtjatel aruande esitamisega varem peale hakata. "Mentaalselt peaks aruande esitamisega pihta hakkama juba enne majandusaasta lõppu," arvas Blumfeldt. Tema sõnul vähendaks see ka hilisemat lisatööd.

Aruannete esitamine on Eestis veidi ka hooajaline tegevus, sest suurema osa ettevõtete majandusaasta on seotud kalendriaastaga, rääkis Blumfeldt. Seega võib tema sõnul piisava ettevalmistuseta ja kehvasti planeerides ettevõtja märtsis avastada, et raamatupidaja on kaheks kuuks Maldiividele läinud, misjärel suureneb risk, et aruanne jääb tähtajaks esitamata.

Probleeme võib aga olla veelgi, kui esinevad vaidlused juhatuse liikmete, raamatupidajate ja aktsionäride vahel. See suurendab omakorda võimalust, et aruanne jääb õigeks ajaks esitamata.

Saates räägitakse majandusaasta aruannetest ja nende auditeerimisest. Saatekülalised jagavad praktilist nõu, millele tuleks ettevõtjatel tähelepanu pöörata.

Räägitakse peamistest eksimustest ja majandusaasta aruannetega seotud probleemistikust. Samuti tuleb juttu audiitorite tööst ja väljakutsetest Eesti turul ning räägitakse ka Eesti ja rahvusvaheliste standardite erinevusest.

Külas on rahvusvahelise nõustamis- ja audiitorbüroo Deloitte’i Eesti haru auditi osakonna direktor Mariel Akkermann ja Triniti advokaadibüroo juhivpartner ning vandeadvokaat Ergo Blumfeldt. Saadet juhib Gregor Alaküla.