Luubi all: krüptoidu Change’i investorid peaksid muretsema

Euroopa rohetab: Wall Streeti ralli andis siinsetele aktsiatele kasvuhoogu

Euroopa aktsiad ja USA aktsiafutuurid on rohelises pärast eilset Wall Streeti rallit, mida vedas Nasdaq 100 tehnoloogiarikas indeks. Investorid usuvad, et intressimäärade tipp on lähedal ja pangamured leevenevad.

