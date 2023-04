Ukraina püüab keerata ajutist kaotust võiduks

Igaühel on õigus heale juhtimisele

Igaühel on õigus heale juhtimisele ja just coach'iv juhtimine näib olevat uue ajastu kood, nagu juhi DNA, see on värske puhang vastusena aastakümneid kestnud hierarhilisele juhtimisstiilile, kirjeldab Fontese juhtivkonsultant ja karjääri-coach Tiiu Allikvee uue aja juhi eristumist.

