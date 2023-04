Lenno Uusküla: maksutõusuga saab riik rohkem raha ka OÜtajatelt

Peeter Koppel lahkumisintervjuus: minu tööülesanne oli saada kuulsaks

Harva juhtub nii, et pangaspetsialisti töökohavahetus pälvib üleriigilist tähelepanu. Kuid SEB endisest privaatpanganduse strateegist Peeter Koppelist on saanud pooleteise kümnendiga mõjukas arvamusliider. Äripäev istus ametist lahkunud Koppeliga maha, et uurida, mis saab edasi.

Harva juhtub nii, et pangaspetsialisti töökohavahetus pälvib üleriigilist tähelepanu. Kuid SEB endisest privaatpanganduse strateegist Peeter Koppelist on saanud pooleteise kümnendiga mõjukas arvamusliider. Äripäev istus ametist lahkunud Koppeliga maha, et uurida, mis saab edasi.