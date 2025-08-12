Äripäev
  • OMX Baltic0,07%296,97
  • OMX Riga0,45%918,78
  • OMX Tallinn0,09%2 039,99
  • OMX Vilnius0,16%1 210,49
  • S&P 500−0,25%6 373,45
  • DOW 30−0,45%43 975,09
  • Nasdaq −0,3%21 385,4
  • FTSE 1000,22%9 150,23
  • Nikkei 2252,15%42 718,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,58
  • 12.08.25, 10:01

TextMagic jäi esimesel poolaastal kahjumisse

Rahvusvahelise sõnumiteenusefirma Textmagic jäi esimesel poolaastal 0,12 miljoni euroga kahjumisse. Ettevõte toob põhjuseks müügi languse ning immateriaalse põhivara kulumi suurenemise.
Ettevõtte sõnul on järgmiste perioodide fookuses kasumlikkuse kasvatamine kuluefektiivsuse kaudu ning müügitulu taastamine uute turundusstarteegiate abil.
  • Foto: Andras Kralla
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

