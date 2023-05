KredEx: jäävad vaid üksikud projektid, mida me ei suuda käendada

Zelenskõi viibib üllatusvisiidil Soomes

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on täna üllatusvisiidil Soomes, et osaleda koos Põhjamaade juhtide arutelul julgeoleku, Põhjamaade koostöö ja Ukraina toetamise teemadel ja kohtuda riigijuhtidega ka nelja silma all.

