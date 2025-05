Tagasi 02.05.25, 12:51 Arto Aas: bürokraatia kärpimise võtmekoht peitub kantslerites Parima juhi nominent Aaro Lode juhtis esimest korda elus raadio hommikuprogrammi, kuhu ta kutsus saatekülaliseks endise tööandjate keskliidu tegevjuhi ja praegu Oixio grupi juhtkonda kuuluva Arto Aasa.

Oixio grupi juhatuse liige Arto Aas ja Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode.

Foto: Jana Palm

Kuna Aas on olnud ka riigihaldusminister, siis tunneb ta avalikku sektorit hästi. Ta leiab, et bürokraatia vähendamisel võiks reaalselt mõõta asekantslerite või kantslerite töö tulemust, kas ettevõtjate ettepanekuid viiakse ikka ellu ja otsitakse neile lahendusi.

“See on kogu bürokraatia kärpimise protsessi võtmekoht, et poliitikud, ettevõtjad ja ametnikud siiralt tahavad koos lahendusi leida, sest ametnikud on kindlasti võimelised muidu protsesse surnuks menetlema,” rääkis Aas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Aas selgitas ka, miks kümme aastat tagasi jäi null-bürokraatia projekt pooleli ning mis lahendusi võiks bürokraatia vähendamiseks kasutada. Samuti tegi ta juttu tehisintellekti mõjust tööjõule ning majandusele.

Küsis Aaro Lode.