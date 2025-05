Tagasi 02.05.25, 11:05 Sõjahirmust hoolimata tegi Rakvere elektroonikatööstus suure investeeringu Järgmisel nädalal uude tehasesse koliv elektroonikatööstus Electro-Hill Eesti tegi tootmisse suure investeeringu, sest omanikud sõda ei karda.

Electro-Hill Eesti juht Aivo Aunapuu

Foto: Electro-Hill Eesti

Electro-Hilli uue tehase planeerimisel oli julgeolekuoht küll kaalul, kuid ettevõtte omanik Soome Ouneva grupp tegutseb Soomes idapiiri lähedal ja on julgeolekuolukorrast teadlik.

“Meil on soov areneda, meil on soov investeerida ja nüüd lihtsalt lükata edasi julgeolekuküsimuste pärast on põhjendamatu,” rääkis ettevõtte juht Aivo Aunapuu Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Elame ikkagi selle mõttega, et asjad kasvavad.”

Ta tõdes, et muidugi võib olukord palju eskaleeruda, kuid seda ei oska ju keegi ette näha.

Aunapuu rääkis lisaks, miks vana tootmishoone jäi elektroonikatööstusele kitsaks ning milliseid uusi ärivõimalusi võib kaubandussõdade ajal tekkida.

Küsisid Aivar Hundimägi ja parima juhi nominent Aaro Lode.