Varsti liiguvad kõik postipakid tekstiilijäätmete ja lambavilla vahel

Kaie Kaas-Ojavere ja Kaupo Heinma. Foto: Andras Kralla, Erakogu

Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja keskkonnainnovatsiooni saates „Cleantech“ räägime pakkidest, pakenditest ja pakenditest tehtud pakkidest.

Mitmed iduettevõtted on sisenenud jätkusuutlikuma pakisaatmise turule – selleks, et see, mis postipakke ümbritseb, ei oleks loodud ainult üheks korraks paki saatmiseks, vaid oleks korduskasutatav ja tehtud juba ülejääkidest.

Stuudios on tekstiilijäätmetest postipakke tegeva ettevõtte Low IMPACK asutaja Kaie Kaas-Ojavere ja kliimaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.

Postipakkide saatmine muutub pidevalt populaarsemaks – Kantar Emori 2022. aasta uuringu järgi ei olnud poole aasta jooksul pakki saanud või saatnud 8 protsenti eestlastest. Nende pakkide ühekordsed pakendid on aga väga suure keskkonnajalajäljega ning mitmed ettevõtted tegutsevad selles suunas, et seda jalajälge vähendada korduvkasutatavate pakenditega.

Korduvakasutatavad postipakid on ka üks variante, millega katsetada üle-euroopalist pandisüsteemi. Kaupo Heinma leiab, et meil on võimalik siin olla piloodid ja lasta teistel Euroopas leida võimalus meie süsteemiga ühineda. "Kui sa ostad näiteks Hispaaniast mandariine, siis see pandisüsteem toimib selle süsteemi sees. Toimib see siis kas kullerite või logistikaettevõtete omavahelise suhtluse kaudu. Kui muidu on see keeruline, siis siin võiks see toimida," leiab Heinma.

Milline võiks olla postipakendite tulevik, saab kuulata juba saatest.