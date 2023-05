Logistikaidu ja viljakasvataja koostöö kannab vilja: „Tundub, et miski pole võimatu“

Teraviljakasvataja Jahvataja koostöö Waybilleriga sai alguse, kui ettevõte plaanis viljaveo muuta paberivabaks. Foto: Erik Prozes

Põllukultuuride kasvataja Jahvataja kaasas oma tegevusse e-veoselehtede arendaja Waybilleri ning koostööst on välja kasvanud suuremahuline digiprojekt alates e-veoselehtedest, kaalu-, lao- ja põlluarvestusteni välja. „“Tundub, et enam pole mitte miski võimatu,“ iseloomustas ettevõtte esindaja Allar Neeme Waybillerit.

Waybilleri arendusjuht Kert Kaspar Tammaru tunnistas Äripäeva raadio sisuturundussaates, et nad ei osanud isegi ette näha, milleni viib nende koostöö Rakvere lähedal tegutseva teraviljakasvataja Jahvatajaga.

Algsest eesmärgist muuta Jahvataja viljavedu Kevilisse paberivabaks, on tänaseks välja arenenud laialdane pilvepõhine digiplatvorm, kuhu on integreeritud kogu Jahvataja laomajandus, põllupõhine mahuarvestus ning kõikide koormate kaalumine, mis annavad reaalajas infot nii raamatupidamisele arvete esitamiseks kui agronoomile saagikuse analüüsimiseks.

„See pühendumine ja 24/7 toimiv tugiteenus, mida Waybiller on suutnud meile pakkuda, on muljetavaldav. Tundub, et enam pole mitte miski võimatu. Oleme arutanud isegi ilmastikuandmete sisestamist, väetamis- ja külvikoguste liidestamist ja mida kõike veel. Usun, et see kõik saabki olema meie ühise koostöö tulevik,“ nentis Allar Neeme, kes rääkis saates koos Kert Kaspar Tammaruga, milliseid probleeme koostöö Waybilleriga on nende jaoks lahendanud ning millised on Waybilleri ambitsioonid oma äri arendamisel.

Saatekülalistega vestles teemaveebi logistikauudised.ee juht Tõnu Tramm.