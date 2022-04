Eesti idu tegi keerulisest ärist enda eelise konkurentide ees

Logistikat digitaliseeriva idufirma Waybiller partnerlussuhete juht Heiti Mering. Foto: Raul Mee

Logistikat digitaliseeriva idufirma Waybiller juht Ivar Merilo ja partnerlussuhete juht Heiti Mering rääkisid hommikuprogrammis, et ettevõte kasvas aastaga kolm korda ning plaanib sama tempot hoida ka järgmise viie aasta jooksul. See on keeruline sektor, kus konkurentsi napib ja see annab Eesti ettevõttele eelise, rääkis Merilo.

Värskelt kaasas ettevõte ka pool miljonit eurot Skype'i kaasasutajatele kuuluvalt investeerimisettevõttelt Ambient Sound Investments. Intervjuus tuli juttu, kuidas ettevõte kasvada plaanib ja millised on nende ambitsioonid.

