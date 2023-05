Maakler: maa peabki inflatsioonile reageerima

Põllumaa hinda mõjutab lähiümbrus oluliselt. Foto: Erik Prozes

Korraliku põllumaa puhul on hinnad isegi kõrgemad, kui näitab maa-ameti mediaanhind, rääkis Äripäeva raadios kinnisvaramaakler ning metsa- ja põllumaa müügiga tegelev Margus Ader.

Haritava maa hektari hind on aastaga kasvanud 25 protsenti. Ader ütles, et maa on kõige kindlam varaklass ja peabki inflatsiooniga sama sammu astuma. "Kui inflatsioon oli viimasel kahel aastal umbes 20%, siis maa peabki reageerima sellele," sõnas ta.