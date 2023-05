Kasulikud nõuanded ärihoone energiakulude kokkuhoiuks

Saates kõlavad soovitused, mis aitavad ärihoone energiakulusid kärpida. Foto: Panthermedia/Scanpix

Kas praeguste energiahindade juures on ettevõtetel mõistlik päikesejaamu rajada, kui pikk on päikesejaama tasuvusaeg ja kas energia võrku müümine on mõttekas, on vaid mõned küsimused, mis saavad vastuse Äripäeva raadio värskes sisuturundussaates, mis keskendub ärihoonete energiatõhususele.

Saates arutame ka selle üle, kas konditsioneeritud õhuga kontoris tohib aknaid avada, kas ka lühikeseks ajaks ruumist lahkudes on mõistlik tuli kustutada ja ka selle üle, milline on üks korralik energiaaudit.

Saates on külas DeltaE inseneribüroo juhatuse liige ja energeetikaekspert Marti Arak. Saadet juhib Hando Sinisalu.