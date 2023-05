Nimed müügitahvlil: tee argumendid rahaks!

Foto: Pixabay

Dominate Salesi raskekahurvärgi on taas koos – Silver Rooger ja Andres Kiviselg on eetris, et jagada värskeid kogemusi ja ideid müügialastest situatsioonidest.

"Nimed müügitahvlil" keskendub suurtele tehingutele ning alljärgnevale:

• Kuidas viia oma kliendikohtumise ettevalmistus ülejärgmisele tasemele? Millele peaks selle käigus erilist tähelepanu pöörama ja kuidas uusi harjumusi sisse viia?

• Kuidas teha turundustekstist müügitekst, mis päriselt klienti kõnetab ja paneb teda toote väärtust tõeliselt hindama? Miks peaks oma müügiargumendid rahasse arvutama ja kuidas seda praktikas teha?

Saatest saavad kõik kuulajad praktilisi tehnikaid ja nippe.