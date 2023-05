Obskuurne majandus: kuidas vanaproua terves riigis interneti välja lülitas

Hea tehnoloogiajuhita arendused ei lenda. Aga kust leida selline meeskonnaliige?

Tehnoloogiata ei saa tänapäeval hakkama ükski ettevõte ning tugevad start-upid on need, kus osatakse tarkvara ja tehnoloogiat efektiivselt ettevõtte äriedu kasuks pöörata. Aga kust leiaks pädeva tehnoloogiajuhi alustav ettevõte, kellel täiskohaga inimese palkamiseks pole vajadust ega finantse? Hea uudis on see, et sarnaselt juristile või raamatupidajale saab ka tehnoloogiajuhi teenuse sisse osta.

