Logistikafirma lao robotiseerimise eelduseks on pikk kliendileping

Euronicsi logistikadirektor Rivo Reinson võtab kokku aasta ja kaks kuud täisautomaatse robotlaoga töötamisest. Foto: Tõnu Tramm

„Täisautomatiseeritud robotlaole tasub mõelda vaid neil logistikafirmadel, kellel on taskus väga pikk ja raudkindel kliendileping. Kui seda pole ja põhikunde muutub, ei pruugi robotladu uue partneri kaubaga enam üldse sobituda,“ nentis enam kui aasta Eesti esimest täisautomaatset robotladu pidanud Euronicsi logistikadirektor Rivo Reinson.

Enam kui aasta pikkune töökogemus Eesti esimese täisautomaatse robotlaoga annab põhjust Euronicsi logistikadirektor Rivo Reinsonilt uurida esimesi kasutajakogemusi. Kas ja millal investeering end ära tasub? Millised on eeltingimused, et sellise lao peale üldse mõelda? Kuidas on see mõjutanud ettevõtte töötajate igapäevaelu jne?

Üheks märksõnaks on Reinsoni sõnul see, et täisautomaatsesse robotlattu tasub investeerida vaid neil, kelle kaupadest vähemalt 80% sobivad oma mõõtmetelet robotlao spetsiifikaga ja see omakorda eeldab, et sa tegeled ise kaubandusega.

„Kui rääkida logistikateenust pakkuvast ettevõttest, siis on robotlao eeldused raudkindel ja väga pikk kliendileping, sest kui seda pole ja põhikunde muutub, ei pruugi robotladu uue partneri kaubaga enam üldse sobituda," nentis Reinson.

Küsimusi on palju ja enamustele on ka tänaseks vastused olemas. „Logistikauudised eetris“ just neid ja veel palju teisi küsimusi Rivo Reinsonile esitabki.

Saadet juhib Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

Saadet toetab Pacmac.