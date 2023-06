Põllumajandaja: põud tekitab raskusi noortele alustajatele

Henrik Klammer peab põllumeestele eriolukorra väljakuulutamist hädavajalikuks. Foto: Oleg Harchenko

Eestis on palju alustavaid noori põllumajandajaid, kelle rahakott on veel õhuke ja kellel seetõttu on raske tulla põuast tingitud raskustest välja, märkis Voore Farmi tegevjuht Henrik Klammer.

Klammer rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et riigi abikäsi on väga teretulnud ning praegust konteksti arvestades on eriolukorra väljakuulutamine hädavajalik. Klammeri sõnul on mõnedes piirkondades sadanud nii vähe, et taimi ei saagi kasvatada.