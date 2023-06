Kanepi Aiandi juht: külm kevad räsis tulemusi, tänavu käibe tõusu oodata ei julge

Powell: enamik Föderaalreservi liikmeid loodab sel aastal intressimäärasid uuesti tõsta

Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles tänases kõnes, et kuigi keskpank otsustas eelmise nädala koosolekul intressimäärasid mitte tõsta, siis enamik Föderaalreservi liikmeid arvab, et aasta lõpuks on asjakohane intressimäärade tõstmisega jätkata, vahendas Yahoo Finance.

