Venemaa äri müüv ehituskeemiafirma seilab Ukrainas sõjaeelsel tasemel

Wolf Groupi juhatuse esimees Peeter Tohver Foto: Raul Mee

Oma Venemaa äri üritab ehituskeemiatootja Wolf Group ära müüa, kuid Ukraina turul on tootmismaht kasvanud juba pea sõjaeelse tasemeni, rääkis ettevõtte juhatuse esimees Peeter Tohver.

Hästi on Wolf Groupil läinud ka USA turul, kus käive on kasvanud iga aastaga kaks korda, kuid suured kasvuplaanid on ettevõttel ka Euroopa turul, rääkis Tohver Äripäeva raadio hommikuprogrammis.