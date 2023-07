Äripäev eetris: kõrge intress ei tähenda, et kodulaen tuleks ennaktempos tagasi maksta

NATO seadis Ukraina liikmelisusele tingimused, aga ei ütle, millised täpselt

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kinnitas Vilniuse tippkohtumise pressikonverentsil, et allianss tahab võtta Ukraina liikmeks, kui Kiiev on täitnud vajalikud tingimused. Millised on need tingimused täpsemalt, Stoltenberg korduvatest küsimustest hoolimata ei selgitanud.