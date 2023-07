Peeter Koppel: pulliturg või mitte – mind ei huvita

Kadri Kiiseli teekond pangajuhiks: LHVs lülitati minu käivitusnupp sisse

Erialavahetus andis tänasele LHV Panga juhile Kadri Kiiselile võimaluse kandideerida töökohale, kus ta on saanud seista silmitsi paljude väljakutsetega ja see on teda käivitanud.