Tööandja bränding peab olema rohkem kui värbamiskampaania

Teenusedisainer ja strateeg Ants Lusti, saatejuht Keit Ausner ning Tele2 Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiina-Mall Vannastu. Foto: Äripäev

Seekordses saates „Teeninduse teejuht“ rääkisid Tele2 turundus- ja kommunikatsioonijuhi Tiina-Mall Vannastu ning teenusedisainer ja strateeg Ants Lusti tööandja brändingu mõjust teeninduskultuurile. Mõlemad jagasid oma kogemusi ja näpunäiteid selle kohta, kuidas tööandja bränding aitab ettevõtetel pakkuda parimat teeninduskogemust ning leida ja hoida õigeid inimesi.

Tele2 on võtnud tööandja brändingu oluliseks fookuspunktiks, kuna nad soovivad saada Eesti parima klienditeenindusega ettevõtteks. Tiina-Mall Vannastu sõnul on tööandja bränding seotud ettevõtte äriliste eesmärkide ja strateegiaga ning aitab eristuda konkurentidest. Tele2 keskendub oma inimestele, olles veendunud, et parim klienditeenindus tuleb just nende endi poolt.

Ants Lusti lisas, et tööandja bränding on oluline töökultuuri ja sisekliima loomiseks ning aitab organisatsiooni koos hoida. Ta tõi välja, et tööandja bränding ei saa olla pelgalt uute inimeste värbamise kampaania, vaid peab olema sisemiselt juurdunud ja elav organisatsiooni väärtuste süsteem.

Mõlemad rõhutasid vajadust viia tööandja bränding ja väärtused kooskõlla reaalsete igapäevategevustega. Lisaks arutleti tööandja brändingu juurutamise keerukuse üle ning tõdeti, et see nõuab pidevat sisekommunikatsiooni ja juhtide selget arusaama organisatsiooni eesmärkidest ning nende jagamist töötajatele. Samuti rõhutati, et tööandja brändingu tulemuslikkuse saavutamiseks peab see olema loomulik ja orgaaniline, mitte lihtsalt kirja pandud formaalne dokument. Autentsus, väärtustepõhine käitumine ja aktiivne tööandja brändingu juurutamine võivad aidata ettevõtetel luua tugevat teeninduskultuuri ning saavutada konkurentsieelise turul.

Saadet juhtis Keit Ausner.