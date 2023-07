Äripäev eetris: Baltika ja Clevoni aktsionärid, halloo!?

Eesti Panga juht intressipoliitikast: olukord on muutunud

Euroopa Keskpanga nõukogu tõstis eile keskpanga intressimäärasid ootuspäraselt 0,25% võrra, sest hinnatõus euroalal on endiselt kiire ja väljavaade on, et see aeglustub vaid üsna järkjärguliselt, kirjutab Euroopa Keskpanga nõukogu liige ja Eesti Panga president Madis Müller.

