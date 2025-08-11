Tagasi 11.08.25, 12:36 Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi Aktsiaturud ei usu endiselt lõpuni kõike, mida Ameerika Ühendriikide president Donald Trump lubab riigis korraldada, rääkis börsiajakirjanik Kaspar Viira.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump

Foto: Reuters/Scanpix

“See, mida Trump seekord korda saadab, ei ole läbimõeldum, aga nüüd teatakse, kuidas asju jõustada,” ütles Viira Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Eelmisel korral ei teadnud president täpselt, kuidas valitsusaparaat töötab, ning ei suudetud kõike jõuga läbi suruda, nagu praegu suudetakse.”

Lisaks tutvustas Viira, mida toob Balti börs ja muu maailm aktsiaturgudele. Samuti tuli juttu, miks investor Toomas pole lubadusest hoolimata ikka veel Novo Nordiskit ostnud.

Vestles Neeme Korv.

