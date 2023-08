Kliimaministeeriumi kantsler Kasemets: riigi jutt, et raha pole, ei ole õige

Paanika börsi lipulaeval? Ei, normaalsus taastus

Kui merel seilav lipulaev enam päikeses ei kiiska, sest taevas on lihtsalt vahepeal pilve läinud, ei tähenda see, et aluse endaga midagi hullu lahti oleks. Seda tasuks meelde tuletada ka neil Enefit Greeni investoritel, kes viimaste uudiste valguses murelikult aktsia käekäiku jälgivad, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

